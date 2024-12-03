сегодня в 18:03

В «Грузинской мечте» опровергли слухи об отставке председателя

Сообщения о том, что экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили покинул пост председателя «Грузинской мечты», не соответствуют действительности. Представители правящей партии опровергли эти слухи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Мтавари архи».

Ранее телекомпания сообщила, что Гарибашвили оставил «Грузинскую мечту», покинув свой пост председателя.

После этого один из членов партии, Гия Вольский, призвал не придумывать слухи. Он сообщил, что информация насчет Гарибашвили неверная и не соответствует действительности.

Вольский добавил, что вопрос об отставке председателя партии никогда не рассматривался.