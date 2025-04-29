В Грузии планировалась насильственная смена власти в 2024 году

По информации Службы госбезопасности Грузии, в 2024 году в стране планировалась насильственная смена власти с участием грузинских наемников с Украины. Переворот должен был финансироваться зарубежными странами, сообщает ТАСС .

Предлогом для смены власти должен был стать закон об иноагентах и обвинение в фальсификации парламентских выборов, которые состоялись в прошлом году. В преступном плане участвовали граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в том числе воюющие в ВСУ.

Наемники должны были приехать с Украины, напасть на представителей правоохранительных органов и ликвидировать лиц из правящей политической силы. Эти действия могли обострить ситуацию в стране.

Год назад в Грузии приняли закон об иноагентах. Из-за этого у парламента проходили митинги, перерастающие в беспорядки. В выборах победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Бывший президент страны Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты. По сей день ее сторонники устраивают митинги.