Премьер Грузии считает, что Москва и Киев закончат конфликт в 2025 году

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Москва и Киев закончат конфликт в 2025 году, пишет РИА Новости .

«В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году», — сказал глава грузинского кабинета в интервью телекомпании «Имеди».

С окончанием конфликта политик увязывает и перезагрузку отношений Тбилиси и Вашингтона.

Отношения Грузии и Запада испортились после принятия закона об иноагентах в стране и запрете ЛГБТ-пропаганды.