В Греции сорвали акцию посольства Украины в память о "жертвах голодомора"

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Украинский дипломат мог пострадать в стычке с греческими коммунистами

Киевский дипломат мог пострадать в стычке с греческими коммунистами, которые сорвали акцию посольства Украины в Греции «в память о жертвах голодомора», сообщает RT .

По данным агентства, инцидент произошел возле памятника Тарасу Шевченко в пригороде Афин. Муниципалитет населенного пункта и украинское посольство попытались провести акцию в «память жертв голодомора».

Однако манифестанты с коммунистической символикой не дали провести мероприятие, скандируя антифашистские лозунги. Полиция пришлось применить силу, чтобы рассеять митингующих.

Посольство Украины в Греции заявило, что в ходе происшествия якобы пострадал сотрудник дипведомства.