В Греции прервали пассажирские перевозки из-за учений НАТО

Железная дорога в Греции пять дней перевозила бронетехнику НАТО

Железная дорога в Греции пять дней перевозила бронетехнику НАТО для участия в учениях Steadfast Dart 2025, сообщает «Лента.ру» .

Железная дорога прекратила возить пассажиров из портового города Александруполис. Оттуда выгружали военную технику НАТО для участия в военных маневрах.

«Приостановка работы линии является частью подготовки к учениям Steadfast Dart 2025 — крупнейшим учениям НАТО в Восточной Европе и на Балканах», указывает агентство Pronews.

Прекращение пассажирского сообщения вызвало протесты местных жителей, для которых организовали автобусные маршруты.