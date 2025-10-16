В Госдуме жестко поставили на место генсека НАТО за оскорбление ВС РФ

Депутат ГД Колесник о заявлении Рютте про ВС РФ: он будет прятаться в бункере

Оскорбления генерального секретаря НАТО Марка Рютте летчиков и моряков ВС РФ снова говорят о том, что он не «настоящий мужчина». Об этом Газета.ru рассказал член комитета Госдумы России по обороне Андрей Колесник.

Генеральный секретарь НАТО своими словами опять доказал, что не «настоящий мужчина». К тому же у Рютте отсутствуют семья и дети, добавил парламентарий.

Если генсек НАТО уверен, что западные государства переоценивают силы ВС РФ, то непонятна причина, по которой там опасаются удара России по ЕС. К тому же Рютте делает заявления по поводу того, в чем не разбирается. Его слова оторваны от действительности, отметил Колесник.

«Сам Рютте в случае малейшей опасности будет сидеть в бункере и не будет принимать участия ни в каких военных действиях», — заявил народный избранник.

Генералы государств НАТО, которые, предположительно, и будут иметь дело с ВС РФ, потом расскажут Рютте, как он ошибался, когда оскорблял российских военных.

Рютте обозвал летчиков и моряков ВС РФ во время пресс-конференции в бельгийском Брюсселе. Это произошло после того, как он встретился с министрами обороны государств НАТО.

Во время речи Рютте призвал не переоценивать ВС РФ. Генсек НАТО добавил, что якобы российские пилоты истребителей не умеют управлять ими. Капитаны кораблей ВМФ, по его словам, «не умеют опускать якорь».

