Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и его «группой поддержки» из европейских лидеров послужила развитием линии по достижению устойчивого мира, заложенной на российско-американском саммите в Анкоридже, сообщает RT .

Как отметил эксперт, в ходе встречи Трамп вынес два очень важный заявления. Во-первых, Киев не получит членства в НАТО, во-вторых, «режим тишины» не будет обязательным условием в работе над мирным соглашением.

«Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в „дальнейшую агрессию“ Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта. Оба раунда едва ли превысили по времени переговоры с Владимиром Путиным на Аляске», — добавил парламентарий.

Также, по мнению Слуцкого, в ближайшие дни станет ясно, готово ли вашингтонское турне Зеленского в сопровождении глав стран ЕС встать на путь к окончанию конфликта. Ключевым принципом для Старого Света должен стать «Не навреди», а пока русофобские потуги Макрона и Мерца не помогают установить долгосрочный устойчивый мир. Париж и Берлин в это время девальвировали свой посреднический потенциал обманов с выполнением «Минска-2». В заключение эксперт заявил, что Европе стоит прислушаться к Владимиру Путину и перестать мешать переговорам.