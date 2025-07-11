В Госдуме заявили, что помощь Трампа Киеву является недопустимой

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия спокойно относится к тому, что с приходом к власти Дональда Трампа США продолжает помогать Украине и поставлять технику, сообщает «Газета.ru» .

Как отметил депутат, Соединенные Штаты не прекращали поставки вооружения ВСУ. Таким образом, такие действия можно расценить как помощь террористическому режиму и приверженность Киеву в рамках российско-украинского конфликта.

«В Москве к этому относятся спокойно. Мы понимаем, что действия США недопустимы, но вместе с тем продолжаем выполнять боевые задачи по достижению целей специальной военной операции», — заявил он.

Также Швыткин добавил, что Америка при Трампе пытается выступать за локализацию данного конфликта. Однако несмотря на это в реальность продолжает «стоять на стороне ВСУ».