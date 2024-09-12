В Пентагоне рассказали, что американские военные планируют исследовать влияние ядерного оружия на сельское хозяйство в странах Восточной Европы и РФ. Представитель комитета Госдумы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник порекомендовал США провести подобные исследования на территории своей страны. Вместе с тем законодатель выразил уверенность, что Четвертой мировой войны этот мир не увидит, сообщает Общественное Телевидение России .

По данным СМИ, инженерный корпус США заключил контракт «на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы».

Планируется создать сценарий глобального ядерного конфликта, который повлечет за собой уничтожение фермерских хозяйств. Подрядчику необходимо будет предоставить рабочую силу, технику, помещения и другие необходимые ресурсы. Первоначальная оценка стоимости контракта составляет 34 млн долларов, и только одна компания сможет участвовать в этом процессе.

Депутат Госдумы Андрей Колесник полагает, что американские военнослужащие рассматривают возможность использования тактического ядерного оружия, считая, что это не приведет к серьезным последствиям.

«Но американцы должны и у себя такие же исследования на территории провести. Потому что у нас четко сказано, что по местам принятия решений будет нанесен удар, если вдруг что-то коснется нас. Америка не исключение», — отметил парламентарий.

Законодатель также указал на то, что в Соединенных Штатах давно ведутся обсуждения о возможном применении ядерного оружия. Их стратегии пересматриваются в условиях постоянного совершенствования оружия и научно-технического прогресса. В то же время Россия никогда не останавливалась в укреплении своей безопасности и может похвастаться одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны в мире, что признается даже американской стороной, отметил Колесник.

Вместе с тем депутат Госдумы выразил уверенность, что Четвертой мировой войны не произойдет в принципе, потому что ей не на чем будет основываться.