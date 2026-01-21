В Госдуме ввели запрет на фото депутатов во время заседаний

В пресс-службе Государственной думы рассказали, что были введены ограничения для работы фотокорреспондентов на заседаниях, сообщает «Коммерсант» .

Там пояснили, что балкон в зале заседаний ГД, где обычно работали фотографы, с самого начала предназначался для телеоператоров федеральных ТВ-каналов. Со среды вступил в силу именно этот режим работы.

До этого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин публично отчитал фотографов пула за несознательность и стремление показать парламентариев в плохом виде.

При этом в Совете федерации РФ давно действует запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний.

