В Госдуме считают, что Зеленский желает помешать переговорам

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, как и предполагалось, президент Украины Владимир Зеленский нашел повод для критики во всем, что касается присутствия России на переговорах, сообщает RT .

Таким образом он отреагировал на высказывание Зеленского, назвавшего прибывшую в Стамбул российскую делегацию «бутафорской».

«Не ему, давно утратившему легитимность, делать выводы о составе российской делегации, куда входят профессионалы высокого уровня, а не разного рода невежи и хамы, не раз нарушавшие своими заявлениями дипломатические нормы и при этом занимающие посты на Украине — государстве, потерявшем суверенитет и находящемся в вассальной зависимости у „партии войны“», — отметил Белик.

По его словам, слово «бутафорский» неприемлемо из уст человека, ведущего лицемерную политику, бездумно распоряжающегося жизнями соотечественников и пренебрегающего благополучием своей страны.

Придирки Зеленского к составу российской делегации и его надуманные причины для недовольства лишь демонстрируют его стремление помешать процессу и сорвать ход переговоров, заключил депутат.