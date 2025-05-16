Глава партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Государственной думы Сергей Миронов выразил мнение о необходимости привлечения внимания президента США Дональда Трампа к деятельности украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «Царьград» .

Политик считает, что поведение Зеленского в ходе стамбульских переговоров указывает на его неадекватность и ослабление контроля над ним со стороны Вашингтона.

Миронов предложил два пути решения: либо передать Зеленского в Россию для суда за военные преступления, либо задержать его в Турции для проведения судебного процесса по обвинениям в растрате американской финансовой помощи. По мнению депутата, подобные действия могли бы способствовать скорейшему установлению мира на Украине.

Переговоры между представителями Москвы и Киева прошли в пятницу. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, ранее принимавший участие в переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Украинскую сторону возглавил министр обороны страны Рустем Умеров.