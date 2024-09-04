В Госдуме прокомментировали санкции против российских СМИ
Депутат Белик: санкциями против RT Вашингтон посягает на свободу слова
Санкциями против RT Вашингтон посягает на свободу слова, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Эти санкции нелепы и оправданы надуманными предлогами, это очередное нелегитимное посягательство на свободу слова», — сказал депутат, его слова цитирует RT.
Он добавил, что жители других стран не смогут узнать альтернативную точку зрения на происходящие события в мире.
Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly и руководителей компаний.