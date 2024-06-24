В Госдуме призвали приравнять неряшливость к хулиганству
Милонов предложил наказывать за несоблюдение личной гигиены
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в МВД с предложением приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству, пишет RT.
«Перелёт на самолёте или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары» — указано в письме политика на имя министра внутренних дел.
Милонов видит решение вопроса в изменении Кодекса об административных правонарушениях.
Тогда за неряшливость смогут наказывать, убежден депутат.