В Госдуме призвали приравнять неряшливость к хулиганству

«Перелёт на самолёте или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары» — указано в письме политика на имя министра внутренних дел.

Милонов видит решение вопроса в изменении Кодекса об административных правонарушениях.

Тогда за неряшливость смогут наказывать, убежден депутат.