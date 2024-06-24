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В Госдуме призвали приравнять неряшливость к хулиганству

Милонов предложил наказывать за несоблюдение личной гигиены
Политика

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в МВД с предложением приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены летом к хулиганству, пишет RT.

«Перелёт на самолёте или поездка на поезде в компании с неряхой превращается в настоящее испытание и пытку в условиях летней жары» — указано в письме политика на имя министра внутренних дел.

Милонов видит решение вопроса в изменении Кодекса об административных правонарушениях.

Тогда за неряшливость смогут наказывать, убежден депутат.