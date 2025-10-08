Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать «стену дронов» на востоке ЕС, чтобы отслеживать танкеры, которые, вероятно, транспортируют нефть из РФ. Член комитета Госдумы по обороне и Счетной комиссии ГД Андрей Колесник в разговоре с Общественным Телевидением России заявил, что чиновница, видимо, ощутила себя «королевой» на посту и «из гинеколога записалась в военачальники».

Фон дер Ляйен сказала, что проект с беспилотниками — ответ на якобы «борьбу с международной организованной преступностью». Сама «стена дронов» вдоль восточной границы Евросоюза создавалась для защиты от, как заявляют на Западе, «беспилотников, идущих с территории РФ».

«Drone Wall — это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом», — сказала Фон дер Ляйен.

Колесник заявил, что слежение «стеной дронов» за танкерами рискует спровоцировать эскалацию. Не исключены вооруженные столкновения с конвойными кораблями, которые защищают танкеры.

Это, по словам депутата Госдумы, может вылиться в войну в Балтийском море. Такую инициативу фон дер Ляйен Колесник назвал «несусветной глупостью» и опасной.

