В Госдуме предложили учредить стартовый капитал для новорожденных

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о создании системы детских сберегательных счетов, сообщает РИА Новости .

Согласно инициативе, каждый ребенок при рождении будет получать от государства 100 тысяч рублей, которые разместят на специальном счете.

Средствами с начисленными процентами можно будет воспользоваться только после 18 лет. Как пояснил автор законопроекта, лидер партии Сергей Миронов, эти деньги помогут молодым людям получить образование, создать семью или решить жилищные вопросы. Счета будут открываться автоматически через Фонд пенсионного и социального страхования без необходимости подачи заявлений от родителей.

Депутат Яна Лантратова, соавтор законопроекта, подчеркнула, что инициатива призвана «снизить финансовые барьеры для создания семьи». По данным ВЦИОМ, 40% россиян откладывают рождение детей из-за экономических опасений.

В правительстве сейчас оценивают возможные последствия и механизмы реализации этого предложения.