В Госдуме предложили оценивать губернаторов по состоянию объектов ЖКХ в регионах

Депутат Разворотнева: в KPI губернаторов нужно включать состояние ЖКХ в регионах

Зампред Госдумы РФ Светлана Разворотнева считает, что состояние ЖКХ необходимо включить в KPI российских губернаторов, по которому их оценит федеральный центр, сообщает NEWS.ru .

По ее мнению, состояние жилищно-коммунальной сферы в субъектах намного важнее, чем, к примеру, показатель занимающихся спортом жителей.

Разворотнева отметила, что сейчас регионы РФ располагают обилием опций для поиска инвестиций в обновление коммунальных сетей. Тем не менее, по словам зампреда ГД, власти на местах не всегда пользуются такими опциями.

«Мне кажется, что состояние коммунальной сферы в регионе обязательно надо включать в KPI губернаторов», — полагает Разворотнева.

Парламентарий подчеркнула, что сейчас правительство дает целый спектр инструментов, с которыми можно найти инвестиции в региональную коммунальную инфраструктуру. В их числе — кредиты на длинный срок и под малую ставку, а также инфраструктурные облигации.