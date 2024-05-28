В Госдуме поддержали «киношный» побег украинского рукопашника в РФ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что украинский спортсмен Сергей Кузнецов сделал выбор в пользу безопасности, когда переехал в Россию. Ранее сам Кузнецов заявлял, что специально решил отобраться в сборную Украины, чтобы сбежать из страны, сообщает Газета.ru .

Атлет представлял национальную команду Украины по армейскому рукопашному бою (АРБ). По словам Журовой, она не может сказать, насколько Кузнецов может быть полезен в РФ в своем профильном виде спорта, поскольку этот вид единоборств — неолимпийская дисциплина. Однако «в любом случае» в России рукопашник может продолжать тренироваться, подчеркнула законодатель.

«Если у него были риски, ему там было неприятно, то он уехал туда, где ему комфортно выступать и жить. Туда, где, по его мнению, безопаснее», — полагает Журова.

Ранее Сергей Кузнецов заявлял, что он служил в украинской армии и был ранен, после чего лечился в тернопольском госпитале. По его словам, там украинские врачи требовали взятки с больных, из-за чего он и решил сбежать из Украины.

Ради побега, по данным издания, экс-солдат начал получать офицерское образование и занялся АРБ. Вскоре Кузнецов отобрался в украинскую сборную и отправился на первенство в Польшу. Именно в Польше спортсмен сперва сбежал из расположения команды, после чего проник в Чехию. Пробыв в другой стране почти полгода, спортсмен решил уехать в Россию.

Сергей Кузнецов уже получил российское гражданство.