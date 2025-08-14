Милонов: ВСУ бьют по гражданским объектам, чтобы отомстить за свои поражения

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что удары ВСУ по мирным объектам в России являются провокацией, с помощью которой президент Украины Владимир Зеленский хочет сорвать переговоры российского лидера Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа, сообщает Инфо24 .

«Узнаю английский почерк. План Киева достаточно простой: атаковать не военные, а легкодоступные гражданские объекты с одной лишь целью, чтобы Россия нанесла серьезный ответный удар и тем самым ухудшила фон для переговоров Путина и Трампа», — отметил эксперт.

По его мнению, Украину не устраивают предстоящие переговоры, потому что они могут закончиться чем-то мирным. Также действия ВСУ можно объяснить попыткой отыграться за поражения и неудачи Киева на фронте. Уже на данный момент становится ясно, что Украине грозят серьезные военные катастрофы.

Милонов уверен, что Россия не должна оставаться в тени. Нужно ответить на преступные решения Киева и уничтожить группировки ВСУ на красноармейском направлении.