В Госдуме объяснили передачу средств ПВО Киргизии во время СВО

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Колесник: работа ПВО в России не ухудшится из-за передачи С-300 Киргизии

Работа российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в ходе проведения СВО не ухудшится после того, как власти передали комплексы С-300 на нужды Киргизии, заявил член член думского комитета по обороне Андрей Колесник. По его словам, у российской армии есть более лучшие образцы этого вооружения, сообщает Lenta.ru .

Законодатель отметил, что в ВС РФ имеются зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», также в войска готовятся поставить С-500.

«Это (комплекс С-300 — ред.) не самый новый комплекс, ему уже достаточно лет, и помочь дружественной республике, тем более в противовоздушной, противоракетной обороне — вполне нормально», — прокомментировал Колесник.

Передача ЗРК С-300 киргизской стороне не ухудшит боеготовность и работу ПВО в России, добавил парламентарий.

Ранее секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов в интервью «Известиям» рассказал, что Москва передала Бишкеку системы С-300. Их могут презентовать на Параде Победы в киргизской столице, который пройдет 8 мая.