В Госдуме начали проверку из-за возможной продажи мест на круглый стол

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал служебную проверку в связи с информацией о возможной торговле местами на думских круглых столах. Объявление об этом было сделано спикером в начале пленарного заседания, которое состоялось 17 декабря в закрытом для прессы режиме, сообщают «Ведомости» .

Сразу два инсайдера сообщили, что глава Госдумы назвал имена депутатов, предположительно, причастных к организации круглого стола, где осуществлялась продажа мест: двое представителей партии ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш соответственно, а также подозревают Розу Чемерис из «Новых людей». Володин допустил возможность лишения их депутатских полномочий в том случае, если их фракции не предпримут соответствующих мер.

Как утверждают источники, Володин подчеркнул, что к данной схеме причастен помощник одного из депутатов, в отношении которого уже проводятся следственные действия. Спикер также предупредил, что в отношении упомянутых парламентариев может быть поднят вопрос о прекращении их депутатских мандатов.

Источник сообщил, что Володин призвал партийные фракции дать оценку действиям своих коллег, в противном случае будет запущена процедура лишения их полномочий. Предполагается, что они оформляли заявки, заказывали пропуска, но не осуществляли должного контроля. Предлагается урегулировать этот вопрос до 23 декабря.

15 декабря депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила об информации, полученной ею относительно организации и проведения мероприятий в здании ГД с участием депутатов на коммерческой основе. В частности, речь идет об ассоциации WEA (World Entrepreneurs Alliance), предлагающей платное участие в круглых столах и других мероприятиях в ГД.

Авксентьева привела следующие расценки: вступление в ассоциацию с возможностью выступления — 70 000 руб., вступление без выступления — 50 000 руб., а участие «вокруг стола» — 35 000 руб.

Согласно информации, предоставленной депутатом, в рекламных материалах прямо указано, что «без вступления в ассоциацию WEA участники не будут допущены на заседания». Кроме того, в перечень услуг включены «экскурсия по Государственной думе», «статусное присутствие в федеральной повестке», «персональная именная карточка на месте участника» и другие коммерческие предложения.

