В Госдуме хотят освободить чиновников от ежегодных деклараций доходов

В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на совершенствование антикоррупционного законодательства, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в личном Telegram-канале . По словам парламентария, главная цель инициатив — перевод системы контроля за доходами чиновников из периодического в режим непрерывного мониторинга. Пакет в том числе предлагает отменить ежегодное декларирование доходов госслужащих.

«Главная цель — сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок», — сообщил Пискарев.

Законопроекты предполагают отход от «архаичной» системы ежегодных отчетов в марте–апреле, заявил депутат. Согласно им, контроль будет вестись постоянно с помощью государственной информационной системы (ГИС) «Посейдон», которую президент России Владимир Путин ввел в 2022 году.

ГИС «Посейдон» интегрирована с базами налоговой, Центробанка, Росфинмониторинга, Росреестра, Госавтоинспекции и других ведомств. По словам Пискарева, это позволит «моментально выявлять коррупционные риски» без необходимости ждать годовую декларацию.

Вместо всеобщего ежегодного декларирования предлагается перейти к целевому декларированию.

Согласно инициативе, сведения о доходах и расходах чиновники будут обязаны предоставлять при возникновении «конкретных оснований», например, при совершении крупной сделки (покупка имущества на сумму, превышающую общий трехгодовой доход семьи). Обязательное декларирование сохранится при приеме на службу или назначении на государственные или муниципальные должности.

«Декларации также потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв», — добавил 62-летний народный избранник.

По словам Пискарева, новые меры также направлены на защиту персональных данных чиновников от использования в целях шантажа и вымогательства.

