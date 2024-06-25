В Голливуде задумались о «режиме тишины» для политики

В Голливуде опасаются возвращения экс-президента США Доналда Трампа в Белый дом, пишет RT со ссылкой на The Economist.

Голливуд исторически привержен демократической партии США, пишет издание.

«На недавнем мероприятии по сбору средств с участием таких актёров, как Джордж Клуни и Джулия Робертс, Джо Байден собрал $30 млн», — приводит в пример автор материала.

Однако, окружение Трампа внимательно следит за кинопроизводством. Например, создателям фильма «Ученик» о первых шагах Трампа в бизнесе, адвокаты направили письмо с предупреждением о возможной ответственности за содержание ленты.

В Голливуде всерьез опасаются ответной реакции Трампа после победы в выборах и следуют выражению, что «политика — это канал, который безопаснее всего оставить в беззвучном режиме».