Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с резкой критикой текущего энергетического курса страны, призвав к немедленному возобновлению работы АЭС и импорта российского газа, сообщает РИА Новости .

В своём обращении к канцлеру Фридриху Мерцу во время дебатов в бундестаге политик заявила, что без доступных энергоресурсов экономическое восстановление невозможно.

«Промышленный кризис нарастает — производство падает, безработица растёт. Нам нужна принципиально иная энергетическая политика: возвращение атомной энергетики, угля и главное — дешёвого российского газа», — заявила Вайдель.

Её выступление прозвучало в ответ на первое программное обращение нового канцлера, где он обозначил планы по поддержке промышленности.

Это заявление отражает растущие разногласия в немецком истеблишменте по вопросу энергетической безопасности. В то время как правительство продолжает курс на «зелёный переход», представители оппозиции настаивают, что без стабильных поставок российских энергоносителей преодолеть экономический спад не удастся. Политическая дискуссия вокруг этого вопроса, судя по всему, будет только обостряться по мере ухудшения экономических показателей Германии.