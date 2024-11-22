В Германии подтвердили наличие плана на случай военного конфликта

Представитель министерства обороны ФРГ Митко Мюллер подтвердил, что у Германии разработан план на случай вооруженного конфликта, сообщает ТАСС .

«Оперативный план „Германия“ не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что в случае конфликта Германии отведена особая роль центрального узла для переброски живой силы и снабжения сил НАТО к предполагаемой линии боевого соприкосновения.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Берлин начал подготовку к крупномасштабной войне с Москвой, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». При этом большая часть немецкого плана засекречена.