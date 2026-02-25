В Германии не стали наказывать пенсионера, который сравнил Мерца с Пиноккио
В Хайльбронне прокуратура прекратила расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера Фридриха Мерца Пиноккио в соцсетях. Высказывание сочли законной формой критики, сообщает «Царьград» со ссылкой на Heilbronner Stimme.
Дело против пожилого мужчины, который в октябре 2025 года сравнил Фридриха Мерца со сказочным героем, закрыто.
Комментарий мужчины появился под публикацией полиции о визите Мерца в город для участия в торжественном мероприятии.
Пенсионер написал: «Пиноккио едет в Хайльбронн» и добавил смайл с длинным носом.
В заявлении правоохранителей сказано, что после анализа фактов и правовой оценки «не удалось установить наличие преступных действий».
Прокуратура пришла к выводу, что публикация представляет собой «допустимую критику власти, защищенную свободой выражения мнения», и прекратила делопроизводство.
