В Германии не стали наказывать пенсионера, который сравнил Мерца с Пиноккио

сегодня в 18:09

В Хайльбронне прокуратура прекратила расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера Фридриха Мерца Пиноккио в соцсетях. Высказывание сочли законной формой критики, сообщает «Царьград» со ссылкой на Heilbronner Stimme.

Дело против пожилого мужчины, который в октябре 2025 года сравнил Фридриха Мерца со сказочным героем, закрыто.

Комментарий мужчины появился под публикацией полиции о визите Мерца в город для участия в торжественном мероприятии.

Пенсионер написал: «Пиноккио едет в Хайльбронн» и добавил смайл с длинным носом.

В заявлении правоохранителей сказано, что после анализа фактов и правовой оценки «не удалось установить наличие преступных действий».

Прокуратура пришла к выводу, что публикация представляет собой «допустимую критику власти, защищенную свободой выражения мнения», и прекратила делопроизводство.

