сегодня в 14:07

В ГД начали обсуждать кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства

В Госдуме началось пленарное заседание по вопросу обсуждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

Ранее Мишустин прибыл в Государственную думу, чтобы встретиться парламентариями от разных партий в нижней палате парламента.

Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал, что на заседании присутствуют представители бизнес-сообщества, академии наук, вузов, через ВСК подключены коллеги депутатов из региональных заксобраний и т. д.

Михаила Мишустина представляет на заседании полномочный представитель президента РФ Гарри Минх. Он попросил депутатов поддержать кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.

Кандидатуру Михаила Мишустина на указанный пост на рассмотрение депутатов ГД внес глава государства Владимир Путин после своей инаугурации 7 мая.