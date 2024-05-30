В G7 нашли источник допдоходов для украинского бюджета

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«Большая семерка» заставляет Киев бороться с контрафактом для наполнения казны

Страны «Большой семерки» заставляют Украину бороться с контрафактом алкоголя, сигарет и топлива для наполнения государственной казны, пишет РИА Новости .

Послы G7 обратились к административным органам Украины восполнить бюджет через жесткое администрирование подакцизных товаров, указывает агентство со ссылкой на Forbes со ссылкой на документ.

«Украинским властям советуют обратить внимание на нелегальную торговлю табаком, алкоголем и нефтепродуктами», — утверждается в статье издания.

Нелегальный оборот этой продукции постоянно растет и приносит ущерб казне Украины в сотни миллионов долларов в год, пишет автор материала.