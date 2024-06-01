В ФРГ рассказали, почему Шольц отказался поставлять Украине Taurus

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн рассказала, что канцлер уступил при поставках танков.

«Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета», — пояснила депутат в интервью медиагруппе Funke. Поэтому в вопросе (поставок — ред.) Taurus он твердо настоял на своем, чтобы не считаться человеком, который еще раз поддастся давлению», — рассказала она.

Председатель известна своей позицией против России. По ее словам, она надеется, что Шольц осознает драматичность ситуации и все же изменит взгляд на вещи.