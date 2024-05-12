В ФРГ одобрили идею сбивать российские ракеты над Украиной из стран НАТО

сегодня в 10:13

Германия может начать сбивать ракеты России над Украиной

В Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО, сообщает «Лента.ру».

По словам депутата от оппозиционного Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера, страны могут начать сбивать российские ракеты с помощью трансграничной системы ПВО.

Зенитные ракетные комплексы могут применяться с территории стран НАТО для помощи Украине.

Германия предлагает таким образом помогать Украине.