В ФРГ одобрили идею сбивать российские ракеты над Украиной из стран НАТО
Германия может начать сбивать ракеты России над Украиной
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В Германии предложили сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО, сообщает «Лента.ру».
По словам депутата от оппозиционного Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера, страны могут начать сбивать российские ракеты с помощью трансграничной системы ПВО.
Зенитные ракетные комплексы могут применяться с территории стран НАТО для помощи Украине.
Германия предлагает таким образом помогать Украине.