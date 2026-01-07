В ФРГ допустили размещение войск НАТО у границ Украины после прекращения огня

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи «коалиции желающих» заявил, что европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении военных действий, сообщает RT .

«…может быть правильным сделать и то, и другое: разместить войска на Украине, прежде всего войска Украины, которые необходимо усилить, которым необходимо оказать поддержку, но также разместить дополнительные войска в соседних с Украиной государствах…», — отметил он.

6 января в Париже проходила встреча, в которой участвуют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, а также зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Цель встречи — интеграция предложений Вашингтона в рамки планов «коалиции желающих».

Предварительно известно, что рассматриваемый проект соглашения может предполагать сохранение присутствия американского военного контингента на украинской территории после установления мира. Также США могут оказывать помощь в мониторинге соблюдения перемирия, в частности, путем предоставления разведывательных данных.

