В ФРГ через 30 лет выложили документ со словами Путина об Украине и Казахстане

В ФРГ через 30 лет выложили документ из архива, датируемый 1994 годом, в котором будущий президент РФ Владимир Путин высказывается о Восточной Украине и Крыме. Тогда нынешний глава страны говорил, что это исконно русские территории, сообщает Lenta со ссылкой на Der Spiegel.

Исследовательский проект проводит Институт современной истории Германии. Документ со словами Путина опубликовали в ходе анализа архива Министерства иностранных дел ФРГ.

Более 30 лет назад президент РФ говорил, что Крым и восток Украины — исконно русские территории. Также, по его словам, стране исторически принадлежит и северная часть Казахстана.

В послании Путин говорил о сложности объяснения жителям РФ передачи таких земель иным странам. В них проживают миллионы русскоязычных людей.

Тогда же Путин говорил, что защита интересов РФ — не попытка вернуть Российскую империю.