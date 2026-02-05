В файлах Эпштейна более 200 раз нашли упоминания Стивена Хокинга

В документах министерства юстиции США, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, имя британского физика Стивена Хокинга появляется не менее 232 раз, сообщает RT .

Эти материалы подтверждают факт встреч ученого с обвиняемым в тяжких преступлениях финансистом.

Кроме того, в бумагах говорится о том, что одна из девушек имела интимную связь с Хокингом.

В связи с этим в интернете вновь обратили внимание на фотографии, где Хокинг в компании женщин запечатлен на острове Эпштейна. Известно, что они познакомились в 2006 году, однако точное время создания снимков остается неустановленным.

