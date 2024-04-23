«В этом году наступать начнем мы»: Апти Алаудинов дал прогноз о ситуации на СВО

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов полагает, что украинские войска должны посыпаться уже в конце мая или начале июня, сообщает Life.ru .

В то же время, по словам офицера, есть участки, где бойцы ВСУ достаточно серьезно подготовились к будущему наступлению ВС РФ.

Алаудинов уверен, что после начала наступления армию России вряд ли остановят денежные транши, которые США и Евросоюз передают Украине. Командир «Ахмата» также отметил, что РФ всерьез настроена завершить спецоперацию уже в этом году.

«Но мы изначально говорили, что в этом году мы начнем наступать. Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая — июнь месяц противник должен посыпаться на большей части своих направлений», — спрогнозировал Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что российские войска готовят для противника несколько сюрпризов. По мнению Алаудинова, у украинской армии не найдется таких сил, которые могли бы помешать ВС России выполнять поставленные боевые задачи.