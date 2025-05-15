В ЕС боятся, что румынский политик Симион присоединится к «дуэту вредителей»

Джордж Симион победил в первом туре выборов главы Румынии. Евросоюз боится, что политик, став президентом, может присоединиться к «дуэту вредителей» — премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и премьер-министру Словакии Роберту Фицо, сообщает РБК со ссылкой на Politico.

Отмечается, что Симион может перейти на их стороны ровно в тот момент, когда Европа захочет усилить давление на Россию. Должностные лица Евросоюза считают, что если румынский политик действительно победит на выборах президента Румынии, то это станет проблемой.

В ЕС считают, что в таком случае «удар будет серьезным», ведь Румыния «тяжелее» в геостратегическом плане, чем Словакия или Венгрия. Однако сам Симион утверждает, что придерживается взглядов ЕС и НАТО. Свою близость с США и республиканцами он обосновывает желанием сохранить присутствие американских войск в Румынии.

При этом европейские чиновники помнят, как Симион высказывался против дальнейшей поддержки Украины, а также как он озвучивал территориальные претензии к Молдавии.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 18 мая.