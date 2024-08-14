В Дзержинском прошел второй этап XXIII конференции «Единой России». Темой конференции стало утверждение предвыборной программы местного отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Дзержинский, передает пресс-служба партии.

В ее работе приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Дзержинский Андроник Пак, депутат Мособлдумы Владимир Жук, а также делегаты первичных отделений и члены политсовета.

«Главные приоритеты программы — повышение уровня и качества жизни людей, поддержка молодых и многодетных семей, создание необходимых условий для комфортного передвижения по городу и социальным учреждениям людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделено поддержке наших героев — участников СВО и членов их семей. В основу программы взяли прямые наказы жителей Дзержинского», — отметил Андроник Пак.

Он добавил, что среди кандидатов от «Единой России» — представители образования, спорта, бизнеса, а также общественные деятели и действующие депутаты. Победители предварительного голосования провели десятки встреч с жителями, на которых собрали наказы.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жукподчеркнул, что избирателей интересуют вопросы, связанные с развитием спортивной и социальной инфраструктуры, благоустройством общественных территорий, работой блока ЖКХ.

«Встречи с избирателями помогают понять, чего конкретно от вас ждут избиратели, какие изменения они хотят видеть в городском округе. Работая на местах, очень важно услышать каждого человека. Сбор новых предложений в Народную программу необходимо продолжать. А дальнейшая реализация этих наказов выведет наш городской округ на новый уровень», — сказал Владимир Жук.

Напомним, выборы в муниципальный Совет депутатов пройдут в Дзержинском 8 сентября 2024 года.

Полный текст предвыборной программы доступен на сайте Московского областного отделения «Единой России» в разделе «Документы».

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«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.