В Думе призвали наказать депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков

Депутат Госдумы Максим Иванов направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой дать оценку публичному высказыванию парламентария думы ХМАО Таги-заде Халиду Боюкаге оглы, утверждавшего, что узбеки приезжают в Югру «как на историческую родину». В своем Telegram-канале законодатель призвал показательно и жестко наказать коллегу, если в его действиях выявят нарушение.

Ранее депутат Халид Таги-Заде заявил, что узбеки, «может быть, едут в ХМАО как на историческую Родину». По его словам, этот регион был «исторически частью Сибирского ханства», которым правила «узбекская династия».

Иванов заявил, что парламентарий из ХМАО является бывшим учителем химии, который проводит «псевдоисторическую лекцию». В его словах можно увидеть признаки «эрозии суверенитета России» и нарушения территориальной целостности, уверен депутат Госдумы.

«Уверен, в этой ситуации необходимо не только давать максимально точную правовую оценку, но и в случае выявления нарушения — показательно и жестко наказывать. Показательно и жестко», — написал Максим Иванов.

Законодатель отправил письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова.