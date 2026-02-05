В договоре ДСНВ между РФ и США появилась серьезная проблема

Политтехнолог Баширов: проблема ДСНВ между РФ и США не в числе боеголовок

Политтехнолог Марат Баширов рассказал, что проблема договора между РФ и Соединенными Штатами о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ) не в числе боеголовок и бомб. Она заключается в средствах доставки.

«Вполне приличную бомбу ядерную можно на сегодняшний день доставить ракетой, которая запускается с небольшой лодки размером 30 м в длину», — пояснил Баширов в эфире радио Sputnik, комментируя публикацию в Сети зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о вероятной ядерной зиме после завершения срока действия документа.

Например, торговое судно может плавать по Каспийскому морю, реке Дунаю, и с него запустят ракету из контейнера. Никому неизвестно, что с этим делать, отметил Баширов.

По его словам, все стороны осознают, что нечто нужно придумать. Однако прошлые способы контроля больше не действуют. Задача непростая.

Дело даже не в том, что Соединенные Штаты не хотят. Никакая сторона не знает, как соблюдать ДСНВ, считает Баширов.

