В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда
Чешский депутат призвала повторить блокаду Ленинграда и ужесточить санкции
Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда и ужесточить санкции, сообщает RT International.
«Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — написала политик в соцсети.
Сенатор также призвала ввести еще более жестокие антироссийские санкции, так как якобы Москва выступила против Запада.
Позже Немцова удалила этот пост, но он остался в поисковой системе.