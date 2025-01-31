В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

Чешский депутат призвала повторить блокаду Ленинграда и ужесточить санкции
Политика

Чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда и ужесточить санкции, сообщает RT International.

«Сегодня Россия отмечает годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а пережить это снова», — написала политик в соцсети.

Сенатор также призвала ввести еще более жестокие антироссийские санкции, так как якобы Москва выступила против Запада.

Позже Немцова удалила этот пост, но он остался в поисковой системе.