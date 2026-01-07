С фасада правительственного здания в Праге демонтировали украинский флаг, который развевался там с 24 февраля 2022 года. Флаг Украины заменили на флаг Евросоюза, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Idnes.

В центре Праги с правительственного здания убрали украинский стяг, который находился там с 2022 года. Сообщается, что после парламентских выборов осенью минувшего года власть в стране получила коалиция из трех политсил — движений ANO, SPD и «Автомобилисты». С тех пор в Чехии идет процесс демонтажа украинской символики с фасадов госучреждений.

Теперь вместо желто-голубого полотнища у правительственного входа развевается флаг Евросоюза.

Ранее убрать украинский флаг со здания нижней палаты парламента приказал спикер Томио Окамура. Это решение он принял через день после вступления в должность.

