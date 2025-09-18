В Британии задержали троих граждан по подозрению в работе на российскую разведку

Полиция Великобритании задержала троих жителей города Грейс в графстве Эссекс по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает «Царьград» .

Сотрудники Скотленд-Ярда арестовали 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину по месту их жительства в городе Грейс, а также 46-летнего мужчину по другому адресу в этом же населенном пункте. Всех троих обвинили в пособничестве иностранным спецслужбам по статье 3 закона о национальной безопасности 2023 года. Задержанных доставили в полицейский участок Лондона.

В полиции уточнили, что подозрения связаны с деятельностью в интересах России. В домах фигурантов прошли обыски. После следственных действий всех троих отпустили под залог с ограничительными мерами, расследование продолжается.

В Скотленд-Ярде подчеркнули, что это дело не связано с поджогом склада украинской компании в Лондоне в марте прошлого года, где хранилось оборудование Starlink. Тогда предполагалось, что к инциденту могла быть причастна ЧВК «Вагнер».

