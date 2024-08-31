В Бразилии будут штрафовать за использование соцсети Х

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Штраф в девять тысяч долларов грозит пользователям соцсети Х в Бразилии

Штраф в девять тысяч долларов грозит пользователям соцсети Х в Бразилии по решению Верховного суда республики, пишет РИА Новости .

«Решение устанавливает ежедневный штраф в 50 тысяч реалов (свыше 8,9 тысячи долларов) для физических и юридических лиц, которые используют технологические уловки для продолжения использования X», — цитирует агентство документ.

В офисе Х в пятницу заявили. что отказываются выполнять «незаконные приказы» суда в Бразилии.

Ранее Верховный федеральный суд страны постановил немедленное и полное приостановление работы X.