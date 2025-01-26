В Белоруссии раскрыли данные явки на досрочном голосовании

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Явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила почти 42%

Доля избирателей, которые пришли на досрочное голосование на президентских выборах, составила 41,81%, сообщает Центризбирком Беларуси, сообщает «Sputnik Беларусь» .

По информации ЦИК, наиболее активной по итогам пяти дней досрочного голосования оказалась Могилевская область — свой голос отдали 42,95% избирателей.

Это седьмые выборы главы республики в постсоветский период. Действующий руководитель страны Александр Лукашенко участвует в гонке.

Ранее РИАМО рассказало об особенностях голосования в Белоруссии.