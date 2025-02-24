В Белом доме заявили о спровоцированном украинском конфликте

Уиткофф: конфликт на Украине был спровоцирован и «не обязательно» Россией

Конфликт на Украине был спровоцирован на фоне стремления Украины попасть в НАТО и не со стороны Москвы, заывил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО», — сказал политик в интервью телеканалу CNN.

О такой версии начала украинского конфликта заявил и новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон пересматривает отношения с Москвой после контактов лидеров двух стран и перегоров в Эр-Рияде.