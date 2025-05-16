В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Путина ожидается в ближайшее время

Заместитель помощника главы США Себастьян Горка рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа ожидается в ближайшее время, сообщает RT со ссылкой на Politico.

«Когда время будет подходящим, тогда президент окажется в одной комнате с Путиным. Но, по моим ожиданиям, в ближайшее время», — заявил он.

Ранее американский лидер допускал, что отправится в Турцию, где запланированы переговоры РФ и Украины. Однако завершая визит в ОАЭ, он сообщил, что планирует 16 мая вернуться в США.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом должны были состояться 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая. Российская делегация ждет украинских переговорщиков с самого утра на территории Турции.

В состав российской делегации, которую 14 мая утвердил президент Владимир Путин, вошли восемь человек. Четверо из них — эксперты.

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