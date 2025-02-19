В Белом доме удивились эскалации риторики Зеленского
Президент США Дональд Трамп не потерпит эскалацию риторики со стороны Зеленского, заявил помощник главы Белого дома Майк Уолтц, его слова приводит ТАСС.
Киев «удивительно» противится Вашингтону и не принимает соглашение об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.
Хотя американские налогоплательщики «заслуживают возмещения большей части своих инвестиций» и ждут шагов навстречу от Украины.
«Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть», — сказал Уолтц.
Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может потерять свою страну. Эти слова прозвучали в ответ на критику Зеленским встречи представителей США и России в Эль-Рияде.
Трамп также призвал к проведению выборов на Украине, отметив, что Зеленского поддерживает не более 4% населения страны.