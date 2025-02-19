В Белом доме удивились эскалации риторики Зеленского

Белый дом: Трамп не потерпит эскалацию риторики со стороны Зеленского

Президент США Дональд Трамп не потерпит эскалацию риторики со стороны Зеленского, заявил помощник главы Белого дома Майк Уолтц, его слова приводит ТАСС .

Киев «удивительно» противится Вашингтону и не принимает соглашение об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.

Хотя американские налогоплательщики «заслуживают возмещения большей части своих инвестиций» и ждут шагов навстречу от Украины.

«Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть», — сказал Уолтц.

Ранее Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может потерять свою страну. Эти слова прозвучали в ответ на критику Зеленским встречи представителей США и России в Эль-Рияде.

Трамп также призвал к проведению выборов на Украине, отметив, что Зеленского поддерживает не более 4% населения страны.