Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что Россия может столкнуться с новыми санкциями со стороны США, несмотря на то, что РФ нет в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

«Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже „исключают любую значимую торговлю“… Левитт», — говорится в сообщении.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Между тем Россия неоднократно заявляла, что справится с западным санкционным давлением. Начиная с 2022 года, Москва находит решения всем введенным ограничениям. В итоге на Западе уже не раз звучали мнения, что антироссийские санкции нельзя назвать эффективными.