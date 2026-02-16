В Бангладеш временное правительство уходит в отставку

Временное правительство Бангладеш завершает свою деятельность в преддверии инаугурации нового главы кабинета министров, запланированной на 17 февраля. Им станет лидер одержавшей победу на выборах Националистической партии Бангладеш (BNP) Тарик Рахман, пишет ТАСС .

«Сегодня (16 февраля — ред.) временное правительство уходит в отставку», — заявил в обращении к гражданам председатель переходного кабинета Мухаммад Юнус.

Юнус призвал народ сохранять приверженность демократическим принципам, свободе выражения и защите фундаментальных прав человека. Также подчеркнул, что «Бангладеш более не руководствуется пассивной внешней политикой и не следует директивам или рекомендациям из-за рубежа».

Политик также акцентировал внимание на значительных экономических перспективах в регионе, указав на возможности для развития через взаимодействие с Непалом, Бутаном и северо-восточными штатами Индии. Он назвал выход страны к морю ее стратегическим преимуществом.

Тринадцатые по счету парламентские выборы прошли в Бангладеш 12 февраля. Они состоялись спустя полтора года после ухода в отставку в августе 2024 года кабинета премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами Лиг», чему предшествовали масштабные общественные протесты. Все это время функции управления государством выполняло нейтральное временное правительство во главе с нобелевским лауреатом Юнусом.

Согласно данным избирательной комиссии страны, BNP и ее союзники secured 212 депутатских мандатов из 299. Основной оппозиционной силой в новом парламенте станет исламистская партия «Джамаат-и-Ислами»*, которая вместе с партнерами по коалиции получила 77 мест.

* Партия признана террористической и запрещена на территории РФ.

