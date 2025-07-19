В Армении арестовали оппозиционера Рубена Акопяна

Суд в Ереване 19 июля принял решение об аресте экс-депутата парламента Армении Рубена Акопяна. Его обвиняют в том, что он призывал свергнуть действующую власть, пишет ТАСС .

По данным Следственного комитета, причиной задержания стало интервью Акопяна от 1 июля. Правозащитные организации считают, что уголовное дело против оппозиционного политика — это попытка ограничить свободу слова в стране.

По мнению защитников, обвинения против Акопяна не имеют смысла. Политик просто давал оценку прошлым событиям, а не призывал к каким-то действиям в будущем. С точки зрения языка и права это никак нельзя назвать «призывом».

Ранее, 18 июня, правоохранители Армении взяли под стражу основателя и руководителя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Его обвинили в призывах к свержению власти и заключили под стражу на два месяца. Позже арестовали и других лиц по схожим обвинениям — двух церковных деятелей архиепископов Баграта и Микаеля Аджапахяна и активистов движения «Священная борьба».

Архиепископа Баграта также подозревают в подготовке терактов и попытке государственного переворота.