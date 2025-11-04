сегодня в 17:26

В 97 лет скончался бывший глава президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам

Экс-председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ен Нам скончался в 97 лет. У него был рак, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

У Ким Ен Нама были ордены Ким Ир Сена и Ким Чен Ира за заслуги перед КНДР. Его похоронят с государственными почестями.

Соболезнования из-за кончины Ким Ен Нама выразил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ким Ен Нам был председателем президиума ВНС с 1998 по 2019 год. В 2019 он перестал заниматься государственными делами.

В прошлом дипломат учился в Советском Союзе. Он был главой МИД КНДР.

